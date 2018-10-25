Ученые назвали неожиданный вред низких температур
Шведские ученые провели исследование и установили, что температура воздуха ниже нуля градусов Цельсия может стать фактором, повышающим риск сердечного приступа.
Об этом информирует Daily Mail.
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В исследовании приняли участие 280 тысяч человек в возрасте от 50 до 89 лет. Ученые рассмотрели влияние температуры и плохой экологии на возникновение сердечных приступов.
В 274 тысячах случаев ученые подтвердили связь между возникновения сердечных приступов и низкими температурами.
Выяснилось, что при температуре ниже нуля по Цельсию сердечный приступ у участников диагностировали чаще на 10%. При этом потепление до +3-4 градусов по Цельсию, наоборот, сокращало частоту обращения людей с сердечными заболеваниями за медицинской помощью.
А вот доказать связь роста случаев сердечного приступа с состоянием экологии, ученые не смогли.
Вывод исследователей: температура воздуха ниже нуля градусов Цельсия увеличивает риск сердечных приступов на 10%.
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