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      Ученые назвали неожиданный вред низких температур

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      Ученые назвали неожиданный вред низких температур
      Ученые назвали неожиданный вред низких температур / virtualdr.ir

      Шведские ученые провели исследование и установили, что температура воздуха ниже нуля градусов Цельсия может стать фактором, повышающим риск сердечного приступа.

      Об этом информирует Daily Mail.

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      В исследовании приняли участие 280 тысяч человек в возрасте от 50 до 89 лет. Ученые рассмотрели влияние температуры и плохой экологии на возникновение сердечных приступов.

      В 274 тысячах случаев ученые подтвердили связь между возникновения сердечных приступов и низкими температурами.

      via GIPHY

      Выяснилось, что при температуре ниже нуля по Цельсию сердечный приступ у участников диагностировали чаще на 10%. При этом потепление до +3-4 градусов по Цельсию, наоборот, сокращало частоту обращения людей с сердечными заболеваниями за медицинской помощью.

      А вот доказать связь роста случаев сердечного приступа с состоянием экологии, ученые не смогли.

      Вывод исследователей: температура воздуха ниже нуля градусов Цельсия увеличивает риск сердечных приступов на 10%.

      via GIPHY

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе ​Здоровье.

      Теги: Здоровье Лечение Сердечно-сосудистые заболевания
      Источник: 24 Канал
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