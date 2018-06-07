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Ученые назвали основную причину лишнего веса: неожиданный факт

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Ученые назвали основную причину лишнего веса
Ученые назвали основную причину лишнего веса / samaa.tv

Лишь 17,9% процессов, происходящих в желудочно-кишечном тракте, отвечают за отложение жира, связанного с генетикой.

Такое заявление сделали британские ученые, передает Сosmo.

По их словам, набор лишнего веса в большей степени зависит от диеты и образа жизни. Ожирение происходит из-за неправильного питания и нежелания двигаться.

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Если это контролировать, то именно изменения в этих сферах помогут уменьшить вес и склонность к различным болезням. Также улучшится внешний вид и уменьшится риск развития диабета второго типа.

По словам ученых, результаты последних исследований помогут найти индивидуальные способы лечения ожирения и заболеваний, связанных с ним.

Ученые призывают людей переходить на здоровое питание, заниматься физической активностью и вести здоровый образ жизни.

Поскольку лишние килограммы не из-за "широкой кости" или генетической предрасположенности – полные люди имеют отличный шанс все исправить.

via GIPHY

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровье Диеты Медицина исследования
Источник: 24 Канал
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