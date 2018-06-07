Ученые назвали основную причину лишнего веса: неожиданный факт

Лишь 17,9% процессов, происходящих в желудочно-кишечном тракте, отвечают за отложение жира, связанного с генетикой.

Такое заявление сделали британские ученые, передает Сosmo.



По их словам, набор лишнего веса в большей степени зависит от диеты и образа жизни. Ожирение происходит из-за неправильного питания и нежелания двигаться.

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Если это контролировать, то именно изменения в этих сферах помогут уменьшить вес и склонность к различным болезням. Также улучшится внешний вид и уменьшится риск развития диабета второго типа.



По словам ученых, результаты последних исследований помогут найти индивидуальные способы лечения ожирения и заболеваний, связанных с ним.



Ученые призывают людей переходить на здоровое питание, заниматься физической активностью и вести здоровый образ жизни.



Поскольку лишние килограммы не из-за "широкой кости" или генетической предрасположенности – полные люди имеют отличный шанс все исправить.

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