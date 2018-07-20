Ученые назвали предметы, которые опасны для беременных и детей

Американские ученые в ходе опытов назвали предметы, которые способны негативно повлиять на развитие мозга ребенка.

Причиной этого могут быть фталаты, пишет The Daily Mail.

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Они в пластиковых пищевых контейнерах и духах.

Эксперимент проводили на животных. Беременным и кормящим самкам мышей давали печенье с фталатами. После того, как потомство выросло, ученые проанализировали их мозг. Ученые подсчитали нейроны и синапсы (места связи нейронов) в префронтальной коре головного мозга. Эта зона связана с планированием, контролем импульсов.

У животных, которые во время беременности имели контакт с фталатами, было меньшее число нейронов и синапсов. Однако ученые уверяют, что полностью избежать контакта с кислотой практически невозможно.

К слову, врач-невролог Алексей Сиделковский назвал условия, которые смогут снизить риск возникновения болезни Альцгеймера или замедлить ее.

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