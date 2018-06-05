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Ученые назвали простой способ определить две опасные болезни

159 Читати новину українською
Как определить две опасные болезни
Как определить две опасные болезни / pinterest.com

Ученые нашли способ выявить такие заболевания как Паркинсона и Альцгеймера. Для этого пользователям компьютеров достаточно внимательно следить за курсором мыши.

Об этом сообщили исследователи из "Microsoft" и Университета Дьюка в Северной Каролине, пишет The Wall Street Journal.

В частности, дрожащий курсор мышки, медленная прокрутка страниц на компьютере и повторный поиск информации в интернете могут быть ранними признаками болезней Паркенсона и Альцгеймера.

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Они проанализировали данные более 31 миллиона жителей США, которые используют поисковую систему "Bing". Из них выбрали 703 человека, которые потенциально страдают от болезни Паркинсона.

Теперь исследователи планируют сравнить онлайн-активность избранных людей с деятельностью добровольцев, у которых уже подтвержден диагноз.

Данная технология помогает выявлять болезни без дополнительного оборудования. Ведь в расчет можно брать данные за длительный период времени. Это позволяет изучать проблему в динамике, что дает врачам больше уверенности при определении диагноза.

Что такое болезнь Альцгеймера? Это одна из разновидностей деменции (синдром устойчивого нарушения когнитивных функций в результате органического поражения мозга), которая поражает одного из 20 человек в возрасте 65 лет.

Что такое болезнь Паркинсона?Так называемый дрожащий паралич – это медленно прогрессирующее хроническое неврологическое заболевание, характерное для лиц пожилого возраста, особенно тех, которые хронически получали травмы ЦНС (парашютисты, военнослужащие, спортсмены и другие). Современная медицина пока не может вылечить заболевание или замедлить его прогрессирование.

Теги: Здоровье Медицина исследования
Источник: 24 Канал
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