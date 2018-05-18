Ученые назвали растение, способное продлить человеку жизнь

По словам исследователей, человечество даже не подозревало, насколько базилик является уникальным растением и прекрасным лекарственным средством.

Базилик обладает отличными антибактериальными, противогрибковыми, антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, передает 7mednews.

Читайте также: 7 случаев, когда стоит пить воду с лимоном

Кроме того, он способен продолжить человеку жизнь – укрепляет иммунитет, борется с различными инфекциями и положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы. А еще он улучшает состояние кожи и волос.



Специалисты рекомендуют смешивать порошок базилика с кристаллическим сахаром и принимать ежедневно. Это будет поддерживать иммунитет в холодное время года и предотвратит развитие простудных заболеваний, а еще поможет с пищеварением.



Ученые добавляют, что базилик поможет значительно снизить болевые ощущения, в частности, при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

Базилик способен продлить человеку жизнь