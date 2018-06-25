Ученые назвали тип диеты, который снижает вес и артериальное давление

Американские биологи провели пилотное исследование эффективности популярной диеты 16:8, также известной как периодическое голодание.

Согласно диете, в течение 12 недель добровольцы с лишним весом ели в течение восьми часов каждый день, пишет в Nutrition and Health Aging.

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Остальные 16 часов они пили воду. Таким образом, участникам удалось снизить свой вес на 2,6%, а их верхний показатель артериального давления упал на семь миллиметров ртутного столба.

В исследовании приняли участие 46 человек с индексом массы тела 34 кг/м2: их поделили на две группы, которые соотносили по средним показателям веса, роста, ИМТ, а также полу, возрасту и расовой принадлежности.

Вывод ученых таков: ограничение потребления пищи временными рамками может быть эффективным способом снижения массы тела даже без подсчета калорий. Кроме этого, диета снижает систолическое давление у людей с лишним весом.

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