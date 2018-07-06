Ученые назвали животных, которые переносят самые опасные вирусы

Самым опасным современным транспортером вирусов во всем мире является комар. Кроме того, смертельные вирусы болезней также переносят свиньи, крупный рогатый скот и птица.

Об этом говорится в статье ученых-инфекционистов для журнала Science Alert.

Они заявили, что из-за укуса комара вида Aedes, который живет в Квинсленде (Австралия), человек может заразиться лихорадкой Денге, вирусами Зика и Чикунгунья.

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В частности, вспышки лихорадки Денге происходят ежегодно. Обычно это случается из-за заражения путешественников, побывавших в эндемическом регионе.

Кроме комаров, серьезную опасность для здоровья человека представляют свиньи, крупный рогатый скот и птица. Они переносят сложные виды гриппа и часто заражают ими людей.

Только штаммом гриппа H7N9 заразилось более 1500 человек в Китае – с 2013 года одна треть больных умерли. Первый человек этим штаммом гриппа был заражен через домашнюю птицу.

Частицы штамма гриппа H7N9 выходят из клетки

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