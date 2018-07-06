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Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

Ученые назвали животных, которые переносят самые опасные вирусы

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Ученые назвали животных, которые переносят опасные вирусы
Ученые назвали животных, которые переносят опасные вирусы / bdzhola.com

Самым опасным современным транспортером вирусов во всем мире является комар. Кроме того, смертельные вирусы болезней также переносят свиньи, крупный рогатый скот и птица.

Об этом говорится в статье ученых-инфекционистов для журнала Science Alert.

Они заявили, что из-за укуса комара вида Aedes, который живет в Квинсленде (Австралия), человек может заразиться лихорадкой Денге, вирусами Зика и Чикунгунья.

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В частности, вспышки лихорадки Денге происходят ежегодно. Обычно это случается из-за заражения путешественников, побывавших в эндемическом регионе.

Кроме комаров, серьезную опасность для здоровья человека представляют свиньи, крупный рогатый скот и птица. Они переносят сложные виды гриппа и часто заражают ими людей.

Только штаммом гриппа H7N9 заразилось более 1500 человек в Китае – с 2013 года одна треть больных умерли. Первый человек этим штаммом гриппа был заражен через домашнюю птицу.

Частинки штаму грипу H7N9 виходять з клітки

Частицы штамма гриппа H7N9 выходят из клетки

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Теги: Здоровье Здоровая жизнь Медицина Инфекция Вирус Зика
Источник: 24 Канал
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