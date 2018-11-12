16:21
12 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Чудо-телевидение. Помощник Медведев
      Вєсті Кремля
      18:21, 10 ноября
      Вести. UA. Жир. Клуб в Верховной Раде. Магическая лестница Медведчука
      Вєсті.UA
      18:46, 10 ноября
      Прибыльное дело: как псевдоактивисты нещадно зарабатывают на украинцах
      ЦРУ
      09:00, 9 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Реклама: от начала до 90-х
      Згадати все
      22:51, 9 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь
      ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Ученые объяснили процесс старения кожи

      138 Читати новину українською
      Ученые объяснили процесс старения кожи
      Ученые объяснили процесс старения кожи / themodernwoman.today

      Испанские исследователи провели эксперимент на коже мышей и установили, из-за чего стареет кожа.

      Работу опубликовали в журнале Cell.

      Читайте также: Супрун объяснила, как предупредить устойчивость к антибиотикам

      Коллаген и эластин – два белка, которые обеспечивают прочность соединительной ткани и эластичность. Их секреция зависит от фибробластов дермы-клеток, синтезирующих межклеточное вещество.

      У пожилых людей возникает много проблем с кожей, поскольку она не способна к регенерации и перестает быть барьером, который бы защитил организм от разного рода инфекций.

      Вчені пояснили процес старіння шкіри
      Ученые объяснили процесс старения кожи

      Исследователям удалось обнаружить, что через годы фибробласты получают характеристики клеток жировой ткани, из-за чего "теряют идентичность" и прекращают производство коллагена.

      Вывод ученых может помочь более эффективно заживлять раны и терапии против старения кожи.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Здоровая жизнь исследования
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика
       10 января , 16:03
      6 секс-позиций, которые ненавидят женщины
       11 марта , 23:00
      Менингит: причины, симптомы и лечение смертельной болезни
       3 ноября 2017 , 13:01
      За Савченко стоят конкретные люди: политики высказали свое мнение
       23 марта , 09:38
      В Харькове подросток из окна квартиры расстрелял прохожих: видео
       26 октября 2017 , 13:30
      Приятные новости с АТО: воины ВСУ, которые считались погибшими, выжили
       25 ноября 2017 , 08:32
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук