Ученые объяснили процесс старения кожи
Испанские исследователи провели эксперимент на коже мышей и установили, из-за чего стареет кожа.
Работу опубликовали в журнале Cell.
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Коллаген и эластин – два белка, которые обеспечивают прочность соединительной ткани и эластичность. Их секреция зависит от фибробластов дермы-клеток, синтезирующих межклеточное вещество.
У пожилых людей возникает много проблем с кожей, поскольку она не способна к регенерации и перестает быть барьером, который бы защитил организм от разного рода инфекций.
Ученые объяснили процесс старения кожи
Исследователям удалось обнаружить, что через годы фибробласты получают характеристики клеток жировой ткани, из-за чего "теряют идентичность" и прекращают производство коллагена.
Вывод ученых может помочь более эффективно заживлять раны и терапии против старения кожи.
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