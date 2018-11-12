Испанские исследователи провели эксперимент на коже мышей и установили, из-за чего стареет кожа.

Работу опубликовали в журнале Cell.

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Коллаген и эластин – два белка, которые обеспечивают прочность соединительной ткани и эластичность. Их секреция зависит от фибробластов дермы-клеток, синтезирующих межклеточное вещество.

У пожилых людей возникает много проблем с кожей, поскольку она не способна к регенерации и перестает быть барьером, который бы защитил организм от разного рода инфекций.



Ученые объяснили процесс старения кожи

Исследователям удалось обнаружить, что через годы фибробласты получают характеристики клеток жировой ткани, из-за чего "теряют идентичность" и прекращают производство коллагена.

Вывод ученых может помочь более эффективно заживлять раны и терапии против старения кожи.

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