Ученые объяснили резкое распространение онкозаболеваний в мире

За последнее десятилетие почти на треть увеличилось количество выявленных случаев рака. Основными причинами является рост средней продолжительности жизни, появление более эффективных методов диагностики и распространение вредных привычек.

Эксперты исследовательской программы Global Burden of Disease Study (GBD) пришли к выводу, что количество случаев рака увеличилось на 28%, пишет JAMA Oncology.

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Ученые проанализировали данные о распространении 29 типов онкологических заболеваний в 195 странах мира. Исследователи изучили данные о смертности от разных типов рака, сроки жизни после диагноза и количества лет, которые пациент теряет в силу болезни.

По данным исследования, С 2006 года количество выявленных случаев болезни увеличилось на 28%. Чаще всего люди умирали от заболеваний дыхательной системы – рак легкого, бронхов или трахеи. Их жертвами стали 1,7 миллиона человек. По данным исследования, мужчины чаще всего сталкиваются с раком простаты, женщины – раком молочной железы.

Ученые назвали возраст основным фактором риска развития рака. Кроме этого курение и неправильное питание – дополнительные факторы, которые способствуют риску развития онкозаболеваний.

Курение способствует развитию онкозаболеваний

Исследователи установили, что сидячий образ жизни и неумеренное употребление алкоголя повышают риск развития колоректального рака, а курение и загрязнение воздуха связывают с распространением рака легких.

Фото: Unsplash.

К слову, опухоли головного мозга являются 22-ым самым распространенным раком во всем мире, занимает 12 место в статистике о смертности. Опухоли головного мозга по частоте занимают пятое место среди опухолей других локализаций.

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