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Ученые обнаружили, кто получает максимальное удовольствие от секса

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Женщины, которые чувствительны к запахам, получают больше удовольствия от секса
Женщины, которые чувствительны к запахам, получают больше удовольствия от секса / deccanchronicle.com

Ученые из Технического университета Дрездена установили, что женщины, которые особенно чувствительны к запахам, получают больше удовольствия от занятия сексом.

В исследовании приняло участие 42 женщины и 28 мужчин в возрасте от 18 до 40 лет, пишет Health.

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Они оценили чувствительность к ароматам с помощью специальной шкалы, которая определяет уровень распознавания специфических ароматов.

После этого ученые поставили всем участникам исследования вопросы по поводу их сексуальных желаний, опыта, частоты оргазмов, а также удовлетворение от сексуальной активности и мастерства в постели (частоты и средней продолжительности половых сношений).

В результате ученые не установили зависимость связи между чувствительностью к запахам и сексуальным желанием или мастерством. Однако повышенная чувствительность к запахам точно была связана с удовольствиями от сексуальной активности.

via GIPHY

По данным ученых, восприятие таких специфических запахов тела, как жидкость из влагалища, сперма и пот, обогащает эмоциональную составляющую занятий сексом и увеличивает уровень возбуждения.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Здоровая жизнь LifeStyle исследования Секс
Источник: 24 Канал
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