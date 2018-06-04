Ученые обнаружили, кто получает максимальное удовольствие от секса

Ученые из Технического университета Дрездена установили, что женщины, которые особенно чувствительны к запахам, получают больше удовольствия от занятия сексом.

В исследовании приняло участие 42 женщины и 28 мужчин в возрасте от 18 до 40 лет, пишет Health.

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Они оценили чувствительность к ароматам с помощью специальной шкалы, которая определяет уровень распознавания специфических ароматов.

После этого ученые поставили всем участникам исследования вопросы по поводу их сексуальных желаний, опыта, частоты оргазмов, а также удовлетворение от сексуальной активности и мастерства в постели (частоты и средней продолжительности половых сношений).

В результате ученые не установили зависимость связи между чувствительностью к запахам и сексуальным желанием или мастерством. Однако повышенная чувствительность к запахам точно была связана с удовольствиями от сексуальной активности.

По данным ученых, восприятие таких специфических запахов тела, как жидкость из влагалища, сперма и пот, обогащает эмоциональную составляющую занятий сексом и увеличивает уровень возбуждения.

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