Ученые подтвердили популярный миф о пробуждении

Исследователи из США подтвердили известную поговорку – встал не с той ноги. Люди, которые просыпаются с ожиданием напряженного стрессового дня, действительно его таким и проживают.

К такому выводу пришли специалисты из Университета штата Пенсильвания в США, сообщает "Сегодня".

Единственное, что на это влияет – это страх. Если то, чего человек боится, не происходит – внутренний "прогноз" задействет ограниченные ресурсы памяти и запрогарммирует его соответствующим образом на негатив.

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Люди могут предусмотреть какие-то события до того, как они произойдут. Это может помочь подготовиться и даже предотвратить определенные ситуации. Но эта способность может и нанести вред памяти, независимо от того, происходят ожидаемые стрессовые события или нет,

– объясняет когнитивный психолог Жиншил Хаян.

Она отметила, что эмоциональная перспектива утром – фундамент вашего дня. Если просыпаться с определенными надеждами на этот день – это так называемый якорь на день уже заброшен.

Ожидания напряженного дня вызывает определенные эффекты в мозге. И даже если ничего плохого не произойдет – настроение автоматически запустит негативную программу.

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