Ученые показали, как испытывают эмоции люди, больные шизофренией

Ученые из университета Вандербильта составили карту телесных эмоциональных ощущений людей с шизофренией, а затем сравнили ее с картой здоровых людей.

Результаты исследования публикует Schizophrenia Bulletin.

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Нарушение связи между сознанием, телом и окружающим миром – один из главных признаков шизофрении. Это выражается не только в восприятии реальности, но и в ощущениях разных эмоций.

Ученые попросили 26 добровольцев с шизофренией отметить участки тела, которые сильнее всего реагируют на определенные эмоции: радость, гнев, печаль. Всего нужно было описать 13 эмоций, а также ощущения в нейтральном состоянии.



Эмоции людей больных шизофренией

Потом то же самое попросили выполнить контрольную группу здоровых людей. На основе этих данных ученые сделали вывод: люди с шизофренией испытывают эмоции примерно одинаково – на их оценках были одни и те же участки. Кроме того, все эмоции для них ощущались как одна.

У здоровых людей активность ярче, особенно в случае положительных эмоций. Полученные данные помогут врачам не только в изучении шизофрении, но и могут использоваться в качестве одного из методов диагностики.

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