Ученые показали подводный мир Сицилии: удивительные фото

Ученые, которые отправились в подводную экспедицию, показали красоту коралл в подводных вулканах итальянского острова Сицилия.

Соответствующие фото появились в издании The Guardian.

Главная цель экспедиции – добиться признания Эолийских островов заповедной зоной. Малоисследованную подводную территорию согласились обследовать ученые из европейской природоохранной организации Oceana. Ученые уже обнаружили разновидности коралл, которые до сих пор не были зафиксированы в этом регионе.

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Ученые в течение месяца брали образцы подводного грунта возле Сицилии и делали съемку на глубине 981 метра. В целом они исследовали 7 подводных областей. По результатам своей работы, ученые установили, что бамбук, древовидный и черный кораллы находятся на грани уничтожения. Одновременно ученые обнаружили редкий вид морской звезды и рыбу семейства бочковых. До сих пор считалось, что эти водные животные живут только в северном Адриатическом море. Также исследователи обнаружили красные водоросли, которые служат убежищем для рыб, в частности, ставрид.

На протяжении всей экспедиции ученые наталкивались на пустые бутылки, пластик, батарейки и одноразовую посуду. Следовательно, чтобы привлечь внимание людей к водному миру острова Сицилия, ученые поделились удивительными снимками с престижным изданием. Стоит отметить, что фото подводной съемки поражают.