Ученые представили приложение SleepScore: чем полезна новинка

Ученые из американской лаборатории SleepScore Labs представили одноименное приложение для iOS с функцией интеллектуального трекинга сна пользователей. При его разработке ученые использовали свой тринадцатилетний опыт в исследовании проблем сна.

Об этом сообщает Appleinsider.

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За 13 лет нам удалось собрать данные о более чем 4 миллиона сеансов сна. Это позволило составить подробные представления о сне большинства людей. Теперь мы заняты изучением устройств для трекинга сна. Как выяснилось, далеко не все из них работают так, как надо,

– рассказал эксперт по сомнологии в SleepScore Labs Рой Райманн.

SleepScore получает информацию о качестве сна благодаря микрофонам и динамикам iPhone. Приложение заставляет смартфон посылать неразличимые для человеческого уха звуковые волны, которые отражаются от тела пользователя и формируют его силуэт, а также сведения о движениях, скорость дыхания и даже сердечный ритм, которые считываются микрофоном. Впоследствии нейронные сети интерпретируют полученные данные и формируют подробную информацию о качестве сна пользователя.

Американские ученые создали приложение для трекинга сна

Поскольку SleepScore, в отличие от разработок конкурентов, не задействует другие датчики, кроме микрофона и динамиков, пользователю не обязательно размещать смартфон с приложением прямо под подушкой. Достаточно просто положить его на тумбочку возле кровати.

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Кроме функции трекинга сна, разработка SleepScore Labs имеет встроенный будильник, который разбудит вас в оптимальное для организма время, а также сформирует индивидуализированные рекомендации, которые способствуют лучшему высыпанию. Наряду с логическими советами вроде изменения графика, приложение может порекомендовать заменить подушку или матрас на более комфортные.

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