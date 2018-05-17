Ученые предупреждают о вирусной инфекции, которая охватит Землю

Причиной следующей пандемии на планете Земля может стать новая вирусная инфекция, которая передается воздушно-капельным путем.

Американские ученые предупреждают, что такой вирус может уничтожить тысячи людей по миру, пишет Phys.org.

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Исследователи убеждают, что такие смертельно опасные болезни, как вирус Эбола или вирус Зика не будут представляют сильную угрозу. По их утверждениям, глобальную эпидемию может вызвать РНК-вирус. Генетический материал вируса представлен как менее стабильные, чем ДНК, нуклеиновые кислоты.

Благодаря этому вирус может быстро мутировать, обойдя иммунную систему зараженных. Это делает вирус смертельно опасным.

Ученые установили факторы, которые могут распространить этот вирус по всему миру. Прежде всего, это заражение других людей до того момента, как появляются первые симптомы. Также иммунная система организма не должна быть готова к новому вирусу. Для распространения инфекции необходим относительно низкий уровень летальности.

Вышеперечисленные признаки имеют возбудители гриппа, простуды и ОРВИ.

К слову, в Демократической Республике Конго объявили о новой вспышке опасной лихорадки Эбола спустя почти 10 месяцев после завершения предыдущей вспышки, 17 человек погибло.