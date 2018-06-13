Ученые раскрыли секрет долголетия жителей Индии

Прием пробиотиков и одного из традиционных индийских растительных препаратов может обеспечить долголетие до 100 лет.

Об этом заявили канадские ученые, передает Zdorovia.

Они провели эксперимент на мушках-дрозофилах, давав им пробиотики, содержащие полифенолы, и индийский травяной препарат трифал – в результате их продолжительность жизни увеличивалась на 60%.

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У человека этот сложный эквивалент может составлять 128 лет (средняя продолжительность жизни составляет 80 лет).

А еще ученые заметили, что насекомые получили защиту от возрастных болезней. Также эта комбинация позволила снизить проявление старения, в частности, растущей резистентности к инсулину, воспалительным процессам и окислительному стрессу.

Таким образом, ученые еще раз подчеркнули, что кишечные бактерии играют очень важную роль в формировании крепкого здоровья человека.

Добавим, самым старым человеком на Земле стала француженка Жанна Кальман, прожившая до 122 лет.

Что такое пробиотики?

Это живые микроорганизмы, которые могут положительно влиять на здоровье человека, нормализовать состав и функции микрофлоры желудочно-кишечного тракта.

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