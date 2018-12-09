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      Ученые рассказали о неожиданной пользе утреннего секса

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      Польза утреннего секса
      Польза утреннего секса / vistanews.ru

      Ученые выяснили, что партнеры, занимающиеся сексом утром, днем работали гораздо продуктивнее. Более того, люди, которые прибегали к утренним утехам, получали от работы больше удовольствия, погружались в нее глубже.

      Об этом сообщает Focus.de со ссылкой на результаты исследования Орегонского и Вашингтонского университетов.

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      В двухнедельном эксперименте участвовали 159 человек – работающие мужчины и женщины; состоящие в браке или живущие вместе. Оказалось, что люди, которые занимаются сексом перед работой, работали гораздо лучше.

      via GIPHY

      По мнению ученых, это могло произойти из-за снижения уровня стресса после секса. По словам руководителя исследования Кейт Ливитт, от недостатка секса активность работника и его мотивация на работе могут упасть.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Здоровая жизнь Психология Секс
      Источник: 24 Канал
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