Ученые рассказали о неожиданной пользе утреннего секса

Ученые выяснили, что партнеры, занимающиеся сексом утром, днем работали гораздо продуктивнее. Более того, люди, которые прибегали к утренним утехам, получали от работы больше удовольствия, погружались в нее глубже.

Об этом сообщает Focus.de со ссылкой на результаты исследования Орегонского и Вашингтонского университетов.

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В двухнедельном эксперименте участвовали 159 человек – работающие мужчины и женщины; состоящие в браке или живущие вместе. Оказалось, что люди, которые занимаются сексом перед работой, работали гораздо лучше.

По мнению ученых, это могло произойти из-за снижения уровня стресса после секса. По словам руководителя исследования Кейт Ливитт, от недостатка секса активность работника и его мотивация на работе могут упасть.

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