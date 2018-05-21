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Ученые разработали тест для ранней диагностики рака

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Ученые создали тест для ранней диагностики рака
Ученые создали тест для ранней диагностики рака / careertrend.com

Ученые из Великобритании разработали тест для диагностики наиболее распространенного злокачественного образования – рака желудка.

Этот вид рака обнаруживают уже на поздних стадиях, когда шансы на излечение значительно уменьшаются, говорится в журнале JAMA Oncology.

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Ученые предложили анализировать воздух, который выдыхает человек, на наличие летучих органических соединений в определенной концентрации. Раннюю стадию рака желудка могут определить пять веществ: масляная, валериановая, капроновая кислоты, а также бутаналь и деканаль.

Такую методику испытали на образцах дыхания 335 пациентов. У 163 из них до сих диагностировали рак желудка, у 172 –  доброкачественные опухоли или заболевания, не связанные с онкологией.

Новый метод диагностики поставил правильный диагноз в 85% случаев.

К слову, американские исследователи нашли способ, как можно побороть одну из самых распространенных и агрессивных форм рака опухоли мозга – глиобластому.

Что такое рак желудка? Это онкологическое заболевание, для которого характерно развитие злокачественного новообразования из эпителия слизистой оболочки. Опухоль может возникнуть в различных отделах желудка. Основные симптомы – чувствительность желудка, пищевая непереносимость, потеря аппетита, тошнота и др.

Теги: Здоровье Здоровая жизнь Лечение Онкозаболевания
Источник: 24 Канал
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