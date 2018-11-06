Ученые разработали жидкость, которая окрашивает раковые клетки

Британские ученые Бирмингемского университета протестировали жидкость, которая окрашивает раковые клетки в розовый цвет и подсвечивает их флуоресцентным светом.

Об этом со ссылкой на Национальную службу здравоохранения Великобритании информирует The Independent.

Официально результаты планируют представить 11 ноября на конференции в Национальном научно-исследовательском институте рака в Глазго.

Читайте также: Назвали неожиданную причину сердечных приступов и инсультов

Пациентам предложили выпить химическое вещество, которое накапливается в клетках глиомы – самой распространенной и агрессивной опухоли головного мозга.

После употребления вещества им проводили операции. Исследование показало, что маркер четко обозначал раковые клетки. К тому же, это вещество поможет врачу уточнить диагноз.

Вещество подсветило раковые клетки у 85 из 99 пациентов. Другие тесты подтвердили наличие онкоклеток у 81 больного, еще у трех их диагностировали раньше.

Внимание! Фото 18+



Вчені розробили рідину, що позначає ракові клітини

У пациентов, у которых маркер не обозначил онкоклетки, другие тесты не подтвердили рака.

Ученые отмечают, что эта разработка поможет врачам сэкономить время и спасти больше жизней.

Другие новости, касающиеся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.