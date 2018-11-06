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      Ученые разработали жидкость, которая окрашивает раковые клетки

      27 Читати новину українською
      Ученые разработали жидкость, которая окрашивает раковые клетки
      Ученые разработали жидкость, которая окрашивает раковые клетки / Фото из открытых источников

      Британские ученые Бирмингемского университета протестировали жидкость, которая окрашивает раковые клетки в розовый цвет и подсвечивает их флуоресцентным светом.

      Об этом со ссылкой на Национальную службу здравоохранения Великобритании информирует The Independent.

      Официально результаты планируют представить 11 ноября на конференции в Национальном научно-исследовательском институте рака в Глазго.

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      Пациентам предложили выпить химическое вещество, которое накапливается в клетках глиомы – самой распространенной и агрессивной опухоли головного мозга.

      После употребления вещества им проводили операции. Исследование показало, что маркер четко обозначал раковые клетки. К тому же, это вещество поможет врачу уточнить диагноз.

      Вещество подсветило раковые клетки у 85 из 99 пациентов. Другие тесты подтвердили наличие онкоклеток у 81 больного, еще у трех их диагностировали раньше.

      Внимание! Фото 18+

      Вчені розробили рідину, що позначає ракові клітини
      Вчені розробили рідину, що позначає ракові клітини

      У пациентов, у которых маркер не обозначил онкоклетки, другие тесты не подтвердили рака.

      Ученые отмечают, что эта разработка поможет врачам сэкономить время и спасти больше жизней.

      Другие новости, касающиеся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Лечение Онкозаболевания исследования
      Источник: 24 Канал
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