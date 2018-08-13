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Ученые развенчали миф об интенсивных тренировках

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Интенсивные тренировки ухудшают психическое здоровье
Интенсивные тренировки ухудшают психическое здоровье / coach.nine.com.au

Совместное исследование британских и американских ученых развенчало миф о пользе интенсивных тренировок для психического здоровья человека.

В эксперименте ученых из Йельского университета и Оксфордского университета приняло участие более миллиона американцев, пишет Independent.

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Исследование показало, что люди, которые регулярно занимались спортом, имели проблемы с психическим здоровьем или депрессивные состояния в течение как минимум одного дня в месяц, взамен те, кто вообще не занимался спортом.

Інтенсивні тренування погіршують психічне здоров’я

Интенсивные тренировки ухудшают психическое здоровье

Ученые учитывали такие показатели как возраст, расу, пол, семейное положение, уровень дохода, образование, ИМТ (индекс массы тела), состояние здоровья и другие факторы.

Наименьшее негативное влияние на психическое здоровье оказывают групповые занятия. Ученые посоветовали заниматься велоспортом, аэробикой.

via GIPHY

Вывод ученых таков: чем интенсивнее и чаще люди занимались спортом, тем выше был риск развития депрессии и ухудшения состояния психического здоровья.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье LifeStyle Здоровая жизнь исследования Психология Депрессия
Источник: 24 Канал
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