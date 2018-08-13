Ученые развенчали миф об интенсивных тренировках

Совместное исследование британских и американских ученых развенчало миф о пользе интенсивных тренировок для психического здоровья человека.

В эксперименте ученых из Йельского университета и Оксфордского университета приняло участие более миллиона американцев, пишет Independent.

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Исследование показало, что люди, которые регулярно занимались спортом, имели проблемы с психическим здоровьем или депрессивные состояния в течение как минимум одного дня в месяц, взамен те, кто вообще не занимался спортом.

Интенсивные тренировки ухудшают психическое здоровье

Ученые учитывали такие показатели как возраст, расу, пол, семейное положение, уровень дохода, образование, ИМТ (индекс массы тела), состояние здоровья и другие факторы.

Наименьшее негативное влияние на психическое здоровье оказывают групповые занятия. Ученые посоветовали заниматься велоспортом, аэробикой.

Вывод ученых таков: чем интенсивнее и чаще люди занимались спортом, тем выше был риск развития депрессии и ухудшения состояния психического здоровья.

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