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ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО

Ученые развенчали популярный миф о зубной пасте

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Мифы о зубной пасте
Мифы о зубной пасте / Фото из открытых источников

Ученые из Швейцарии опровергли миф о том, что специальные зубные пасты могут укреплять зубную эмаль или снижать чувствительность дентина.

Провести опыт ученых побудило увеличение количества зубных паст, которые претендуют на укрепление зубной эмали и снижения чувствительности дентина на рынке.

Для эксперимента ученые взяли восемь популярных в Бразилии и Европе специальных зубных паст и одну обычную для контрольного образца.

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Опыт провели на малых коренных зубах, которые пожертвовали пациенты стоматологических клиник.

В лаборатории специалисты смоделировали процесс чистки зубов и оценили влияние зубных паст на эмаль. Они выяснили, что все протестированные пасты вызвали прогрессивную потерю эмали. При этом "лечебные" пасти мало чем отличались от контрольного образца.

По словам специалистов, главная функция зубной пасты – очищение, а не лечение.

Теги: LifeStyle Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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