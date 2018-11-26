Ученые сделали неожиданное заявление о пользе фаст-фуда

Ученые заявили, что фаст-фуд имеет полезные свойства для человеческого мозга. По данным специалистов, так называемая "быстрая еда", которую обычно считают крайне вредной для организма, способна приносить пользу для мозговой активности.

Об этом сообщает "Страна здоров'я".

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Ученые провели масштабный эксперимент, который длился в течение 10 лет. В опытах приняли участие около полутора тысяч человек.

Выяснилось, что некоторые продукты, продающиеся в ресторанах быстрого питания, положительно влияют на работу головного мозга.

Например, блюда, при приготовлении которых были использованы куриные яйца, содержащие в себе большую долю витамина B4. За счет этого существенно усиливается стимуляция умственной деятельности и развивается способность логически мыслить.



Фаст-фуд может быть полезным для работы мозга

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