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      Ученые сделали неожиданное заявление о пользе фаст-фуда

      152 Читати новину українською
      Польза фаст-фуда
      Польза фаст-фуда / moscovery.com

      Ученые заявили, что фаст-фуд имеет полезные свойства для человеческого мозга. По данным специалистов, так называемая "быстрая еда", которую обычно считают крайне вредной для организма, способна приносить пользу для мозговой активности.

      Об этом сообщает "Страна здоров'я".

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      Ученые провели масштабный эксперимент, который длился в течение 10 лет. В опытах приняли участие около полутора тысяч человек.

      via GIPHY

      Выяснилось, что некоторые продукты, продающиеся в ресторанах быстрого питания, положительно влияют на работу головного мозга.

      Например, блюда, при приготовлении которых были использованы куриные яйца, содержащие в себе большую долю витамина B4. За счет этого существенно усиливается стимуляция умственной деятельности и развивается способность логически мыслить.

      Фаст-фуд може бути корисним для роботи мозку
      Фаст-фуд может быть полезным для работы мозга

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Здоровая жизнь Здоровое питание исследования
      Источник: 24 Канал
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