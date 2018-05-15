Ученые сделали сенсационный прорыв в лечении диабета

Американские исследователи совместно с коллегами из Японии в условиях лаборатории вырастили ткани, объединив человеческие стволовые клетки, клетки мышей и другие биологические материалы. Внедрение этих тканей в организм мышей, больных диабетом первого типа, вылечило их.

Речь идет о так называемых панкреатических островках, которые представляют собой скопление клеток поджелудочной железы, передает Мedikforum.

Ученые наблюдали в формате "in vitro" за тем, как панкреатические островки запускают процесс самоконденсации, при котором осуществляется новая выработка гормонов.

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Ученые сформировали из разнообразного состава клеток подобные островки и пересадили их больным мышам, в организме которых эти скопления клеток функционировали как часть родной эндокринной системы.

Они производили инсулин и обеспечивали контроль глюкозы в крови, что и привело к угасанию симптомов диабета.

Вероятно, в будущем люди смогут избавиться от этой болезни благодаря их собственным тканям, выращенным в лаборатории,

– заявили авторы исследования.

Что такое сахарный диабет? Это заболевание, которое возникает из-за нарушения обмена веществ, при котором возникают проблемы с усвоением сахара на клеточном уровне. И это приводит к тому, что у человека постоянно происходят резкие колебания уровня сахара в крови.