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Ученые создали мощное обезболивающее, которое может спасти тысячи жизней

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Более сильное чем морфий обезболивающее
Более сильное чем морфий обезболивающее / sciencealert.com

Исследователи из США разработали обезболивающее AT-121, которое имеет более сильный эффект морфина, но не вызывает привыкания и опасных побочных эффектов.

Об этом сообщает издание Science Alert.

Ученые надеются, что новый препарат поможет сократить количество смертей, вызванных из-за передозировки сильных обезболивающих.

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Ведь только в США в 2012 году в результате применения опиоидных анальгетиков скончались более 16 тысяч человек.

Новая разработка влияет на Μ-опиоидные рецепторы (МОР) и рецепторы ноцицептина (белковые молекулы в нейронах головного мозга).

МОР являются мишенями для традиционных обезболивающих, а рецепторы ноцицептина участвуют в развитии привыкания и зависимости.

Нове знеболювальне не викликає залежності

Новое обезболивающее не вызывает зависимости

Ученые испытали препарат на макаках. Выяснилось, AT-121 оказывал обезболивающее действие, похожее на действие морфина при концентрациях, в сотни раз меньших, чем обычно.

Препарат существенно снизил уровень зависимости животных от оксикодона (полусинтетический опиоид). Высокие дозы AT-121 не вызывали таких побочных действий, как угнетение дыхания и нарушение в деятельности сердечно-сосудистой системы.

Далее ученые планируют испытать препарат на людях, которые используют морфин.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Профилактика заболеваний Лекарства Медицина
Источник: 24 Канал
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