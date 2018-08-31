Ученые создали мощное обезболивающее, которое может спасти тысячи жизней
Исследователи из США разработали обезболивающее AT-121, которое имеет более сильный эффект морфина, но не вызывает привыкания и опасных побочных эффектов.
Об этом сообщает издание Science Alert.
Ученые надеются, что новый препарат поможет сократить количество смертей, вызванных из-за передозировки сильных обезболивающих.
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Ведь только в США в 2012 году в результате применения опиоидных анальгетиков скончались более 16 тысяч человек.
Новая разработка влияет на Μ-опиоидные рецепторы (МОР) и рецепторы ноцицептина (белковые молекулы в нейронах головного мозга).
МОР являются мишенями для традиционных обезболивающих, а рецепторы ноцицептина участвуют в развитии привыкания и зависимости.
Новое обезболивающее не вызывает зависимости
Ученые испытали препарат на макаках. Выяснилось, AT-121 оказывал обезболивающее действие, похожее на действие морфина при концентрациях, в сотни раз меньших, чем обычно.
Препарат существенно снизил уровень зависимости животных от оксикодона (полусинтетический опиоид). Высокие дозы AT-121 не вызывали таких побочных действий, как угнетение дыхания и нарушение в деятельности сердечно-сосудистой системы.
Далее ученые планируют испытать препарат на людях, которые используют морфин.
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