Ученые создали препарат, который лечит 4 вида рака

Американские ученые изобрели препарат, который блокирует распространение четырех видов рака: молочной и предстательной желез, толстой кишки и легких.

Ученые из Орегонского университета науки и здоровья назвали его KBU2046, говорится в журнале Nature Communications.

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Лекарство уже опробовали на мышах, у которых было 4 вида рака.

Этот препарат при пероральном введении подавил метастазы и уменьшил разрушение кости. Препарат KBU2046 минимизирует побочные эффекты и токсичность.

Руководитель исследования доктор Раймонд Берган рассказал, что принцип работы препарата заключается в изменении фосфорилирования белка HSP90β. Связываясь с протеином лекарство останавливает движение клеток, при этом нет побочного влияния на белок.

При раннем диагнозе созданный препарат способен остановить размножение раковых клеток и спасет человеку жизнь. В будущем ученый планирует добиться разрешения испробовать препарат на людях.

К слову, некоторые продукты способны бороться со многими заболеваниями, особенно с раком, поэтому их нужно регулярно употреблять.

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