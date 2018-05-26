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Ученые удивили заявлением о пользе ультрафиолета

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УФ-лучи полезны в малых дозах
УФ-лучи полезны в малых дозах / leggimigratis.it

Китайские ученые провели исследование на мышах и установили, что небольшое количество ультрафиолета улучшает когнитивные способности человека.

Кроме этого, малые дозы стимулируют выработку глутамата, говорится в журнале Cell.

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Вэй Сюн (Wei Xiong) и его коллеги из Научно-технического университета Китая исследовали малые молекулы в нейронах мышей с помощью масс-спектрометрии – метод определения структуры вещества. Они обнаружили уроканову кислоту.

До этого ученые не знали о ее присутствии в центральной нервной системе. Уроканова кислота образуется в коже, ее синтез позволяет защищать от опасного воздействия ультрафыолета (УФ).

Ученые в течение нескольких часов облучали мышей УФ-лампам. После этого они сравнили содержание этих молекул в нейронах с предварительными данными, показав, что они действительно выросли.

Предварительно облученные мыши показывают лучшие результаты в тестах на память по сравнению с другими мышами.

Вывод ученых таков: из-за действия урокановой кислоты УФ-лучи могут стимулировать работу мозга. Однако облучение остается основным фактором риска развития рака кожи, но в небольших дозах все же необходимо.

К слову, Министерство здравоохранения предостерегает, что хоть длительное пребывание под ультрафиолетовыми лучами увеличивает возникновение рака кожи, не стоит отказываться от солнца.

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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