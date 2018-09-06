Ученые указали на ошибку питания будущих родителей
На здоровье будущего ребенка влияет не только образ жизни, но и питание его родителей. С этой целью ученые решили проверить, чего следует избегать, чтобы малыш родился здоровым.
Исследование провели в Университете Ноттингема (University of Nottingham), говорится на сайте заведения.
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Исследование показало, что во время зачатия диета и здоровье отца могут влиять на долгосрочный рост и метаболическое здоровье его потомства.
Самцов грызунов кормили продуктами с низким содержанием белков. В результате чего их потомство страдало ожирением с симптомами диабета 2 типа. Также у них наблюдалось снижение экспрессии генов, регулирующих метаболизм жира.
Какую ошибку допускают будущие родители
Однако ученые утверждают, что на здоровье потомства влияет как качество генетической информации отца, которую передали в сперме во время зачатия, так и среда матки у матери, в которой будет развиваться эмбрион.
Вывод ученых таков: недостаточное количество белка может ухудшить качество сперматозоидов, что повлияет на метаболическое здоровье потомства.
Недостаток белка может ухудшить качество сперматозоидов
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