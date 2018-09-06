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Ученые указали на ошибку питания будущих родителей

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Назвали ошибку в рационе будущих родителей
Назвали ошибку в рационе будущих родителей / stil.kurir.rs

На здоровье будущего ребенка влияет не только образ жизни, но и питание его родителей. С этой целью ученые решили проверить, чего следует избегать, чтобы малыш родился здоровым.

Исследование провели в Университете Ноттингема (University of Nottingham), говорится на сайте заведения.

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Исследование показало, что во время зачатия диета и здоровье отца могут влиять на долгосрочный рост и метаболическое здоровье его потомства.

Самцов грызунов кормили продуктами с низким содержанием белков. В результате чего их потомство страдало ожирением с симптомами диабета 2 типа. Также у них наблюдалось снижение экспрессии генов, регулирующих метаболизм жира.

Якої помилки допускаються майбутні батьки
Какую ошибку допускают будущие родители

Однако ученые утверждают, что на здоровье потомства влияет как качество генетической информации отца, которую передали в сперме во время зачатия, так и среда матки у матери, в которой будет развиваться эмбрион.

Вывод ученых таков: недостаточное количество белка может ухудшить качество сперматозоидов, что повлияет на метаболическое здоровье потомства.

Брак білка може погіршити якість сперматозоїдів
Недостаток белка может ухудшить качество сперматозоидов

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Здоровая жизнь исследования Мужское здоровье
Источник: 24 Канал
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