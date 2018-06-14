Ученые установили, кто живет дольше: верующие или атеисты

Ученые пришли к выводу, что агностики и атеисты в среднем живут на 3-4 года меньше, чем глубоко верующие люди.

Результаты исследования ученых из США опубликовали в журнале Social Psychological and Personality Science.

Читайте также: Что есть, чтобы дольше жить

Биологи нашли особую зону в мозге, облучение которой магнитным полем подрывает веру в иррациональные феномены. Они выяснили, что регулярное посещение церквей заметно снижало вероятность преждевременной смерти среди пожилых женщин.

При исследовании некрологов в 42 различных городах США, ученые подсчитали пол и супружеский статус каждого умершего. Они установили, что женщины и семейные люди живут гораздо дольше, чем мужчины-холостяки, вдовы и неженатые люди.

Учитывая все факторы, ученые установили, что религиозные люди в среднем на 3-4 года дольше живут, чем те, в чьих некрологах не указывалась конфессиональная принадлежность.

По словам исследователей, такой эффект возникает из-за того, что религиозные люди участвуют в общественных мероприятиях и ведут более здоровый образ жизни.

Другие новости, касающиеся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.