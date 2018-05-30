Ученые установили одну из причин развития шизофрении

Международная группа ученых в ходе исследования установила, что ряд генов, который связан с риском развития шизофрении, влияет на состояние плаценты во время беременности.

Патологии плаценты могут быть одной из причин психического заболевания, пишет Nature Medicine.

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Ученые проанализировали результаты генетического анализа примерно 2,8 тысячи человек из США, Германии, Италии и Японии. Они сравнили данные у людей с шизофренией и информацией о том, как проходила беременность.

Выяснилось, что при наличии генетической предрасположенности серьезные осложнения беременности и родов значительно повышали риск развития шизофрении у ребенка. При одинаковом генетическом риске серьезные осложнения увеличивали вероятность заболевания примерно в пять раз.

При изучении образцов плаценты у тех, кто столкнулся с осложнениями во время беременности и родов, гены, связанные с шизофренией гораздо чаще внедрялись в ткани плаценты. У таких людей чаще встречались патологии плаценты – к примеру, воспаление.

Британские ученые выяснили, что шизофрения и психозы затрагивают не только мышление и эмоциональные реакции. Такое заболевание негативно влияет на многие органы организма.