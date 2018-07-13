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Ученые установили причину особо опасного рака

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Ученые установили причину рака предстательной железы
Ученые установили причину рака предстательной железы / Фото из свободных источников

Ученые из Великобритании в результате эксперимента установили причину возникновения рака предстательной железы.

Рак простаты является одной из главных причин смерти у мужчин, пишет MedicaXpress.

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Ученые из Университета Кардиффа обнаружили мутацию, которая связана с плохим прогнозом для пациентов с этим заболеванием.

Эти изменения способствуют развитию агрессивной формы злокачественных опухолей, так называемого кастрационно-резистентного рака предстательной железы.

Люди с этим диагнозом сначала хорошо реагируют на гормональную терапию, через которую уменьшается концентрация мужских гормонов. Но уже примерно через 2-3 года почти у всех больных развивается кастрационно-резистентная опухоль, которая практически неизлечима.

Ученые обнаружили, что когда опухолевым клеткам давали мутации в гены PIK3CA, они быстро образовывали опухоли, которые развивали устойчивость к гормональной терапии.

К слову, некоторые продукты способны бороться со многими заболеваниями, особенно с раком, поэтому их нужно регулярно употреблять.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Мужское здоровье Здоровье Лечение Лекарства Онкозаболевания
Источник: 24 Канал
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