Ученые установили причину особо опасного рака
Ученые из Великобритании в результате эксперимента установили причину возникновения рака предстательной железы.
Рак простаты является одной из главных причин смерти у мужчин, пишет MedicaXpress.
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Ученые из Университета Кардиффа обнаружили мутацию, которая связана с плохим прогнозом для пациентов с этим заболеванием.
Эти изменения способствуют развитию агрессивной формы злокачественных опухолей, так называемого кастрационно-резистентного рака предстательной железы.
Люди с этим диагнозом сначала хорошо реагируют на гормональную терапию, через которую уменьшается концентрация мужских гормонов. Но уже примерно через 2-3 года почти у всех больных развивается кастрационно-резистентная опухоль, которая практически неизлечима.
Ученые обнаружили, что когда опухолевым клеткам давали мутации в гены PIK3CA, они быстро образовывали опухоли, которые развивали устойчивость к гормональной терапии.
К слову, некоторые продукты способны бороться со многими заболеваниями, особенно с раком, поэтому их нужно регулярно употреблять.
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