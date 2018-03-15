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Ученые выяснили, что убивает нашу продуктивность

233 Читати новину українською
Ученые выяснили, что убивает нашу продуктивность
Ученые выяснили, что убивает нашу продуктивность / www.pexels.com

Американские исследователи Мичиганского университета обнаружили, что выполнение нескольких задач одновременно совсем не ускоряет процесс работы и негативно влияет на продуктивность человека.

Об этом пишут на The Independent.

Ученые попросили участников исследования выполнять сразу несколько задач, сложность которых с каждым разом росла. Так они фиксировали временные затраты на "переключение" между задачами, которые росли по мере того, как задача становились сложнее.

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То есть время, которое требуется человеку на переключение с одного дела на другое, совсем не положительно влияет на производительность. Исследователи выяснили, что время, потраченное людьми на переключение между задачами, очень ощутимо, а любая многозадачность препятствует общей эффективности.

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь исследования
Источник: 24 Канал
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