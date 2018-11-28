Ученые выяснили, как курение влияет на мозг

Никотин пагубно влияет не только на легкие, сердечно-сосудистую систему и кожу, но и на мозг, ухудшая внимание, память и способность усваивать новую информацию.

Об этом говорится в результатах исследования ряда ученых.

Читайте также: Как изменится организм после отказа от курения

Ученые из Грацкого университета провели эксперимент, во время которого группы из 30 мужчин и 30 женщин были разделены на группы курящих и некурящих, ученые изучали, как меняются структуры головного мозга и обмен веществ у курильщиков.

По мнению авторов исследования, больше всего курение отражается на концентрации нейротрансмиттера GABA, который играет важную роль в формировании когнитивных функций, внимания, усвоении нового и памяти.

Ученые из университета Пенсильвании провели другой эксперимент, на который согласились несколько добровольцев в возрасте от 19 до 60 лет. Каждый из них выкуривал минимум по пачке сигарет в день.

Суть эксперимента заключалась в проверке активности мозга во время употребления никотина и после суточного воздержания от него. Для проверки использовался аппарат МРТ (магнитно-резонансный томограф).

На первом этапе эксперимента, каждому добровольцу дали выкурить по сигарете, после чего поместили в аппарат для проверки.

Почему стоит бросить курить

На втором этапе, добровольцев поместили в аппарат после суточного воздержания от никотина. Результаты эксперимента таковы: после воздержания от курения, связь между каналами мозга была сильно ослаблена, и на решение даже самых простых задач уходило много времени. А это значит, что мозг, привыкший к никотину, теряется без него и отвлекается на внешние факторы, борется с плохим настроением, и сил на решение важных задач у него просто не остается.

Как изменится тело после отказа от курения

Выводы ученых: курение очень негативно влияет на работу мозга. А именно на способность запоминать информацию и замедляет его работу, негативно влияет на решение задач и концентрацию.