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Ученые выяснили, может ли вода помочь похудеть

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Ученые выяснили, может ли вода помочь похудеть
Ученые выяснили, может ли вода помочь похудеть / Фото из открытых источников

Ученые провели научные эксперименты, которые вполне однозначно доказали связь между питьем и снижением веса.

Вывод ученых о связи воды и похудения базируется на нескольких исследованиях. В частности, ученые Стэнфордского университета сделали исследование, в котором приняли участие более 100 женщин с избыточной массой тела.

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Исследователи отобрали тех, кто пил меньше 1 литра воды в день, и изменили их питьевой режим, увеличив количество потребляемой жидкости приблизительно до 2 литров. Исследование длилось ровно год. Все это время вес и обхват талии испытуемых регулярно измеряли. А в финале исследователи обнаружили, что вода вызвала потерю веса: каждая женщина, не меняя образа жизни, сбросила до 2 килограммов.

Еще одно исследование провели в школах. В 32 учебных заведениях Германии установили фонтанчики с питьевой водой, чтобы дети могли утолять жажду при первой возможности. А школьникам прочитали несколько лекций о том, насколько полезной может быть вода.

Результаты были поразительны: в конце учебного года выяснилось, что регулярное питье снижает риск избыточного веса на 31%. В исследовании принимали участие почти 3 000 детей младшего школьного возраста.

Почему худеют от воды:

У воды, как показывают исследования, есть целый набор свойств, которые способны ускорить похудение (или поддержать форму, если вы и так не страдаете от избыточного веса).

1. Вода увеличивает расход калорий

Достаточно выпить 500 миллилитров (около двух стаканов) воды – и уже через 10 минут скорость метаболизма возрастает на 30%, причем эффект будет длиться не менее часа. Если в сутки вы выпиваете 2 литра, это будет равносильно потере примерно 100 килокалорий. Примерно столько вы бы потеряли, если бы полчаса плавали в спокойном темпе, или 40 минут гуляли.

Учтите: если при этом вы пьете холодную воду, расход калорий будет еще больше, поскольку организму приходится тратить энергию на нагрев влаги, которая поступила в организм, до уровня температуры тела.

2. Вода уменьшает потребление калорий

Если вы утоляете жажду водой, значит, вы не утоляете ее другими напитками, которые могут быть гораздо более калорийны: лимонадом, колой, сладким чаем, соками, морсами, молоком. На первый взгляд это кажется мелочью, но на самом деле это существенное снижение калорийности, ведь как показывают исследования, любители воды потребляют в сутки почти на 200 килокалорий меньше, чем те, кто утоляет жажду другими напитками.

3. Вода уменьшает аппетит и количество жировых отложений

Чтобы доказать это, ученые отобрали 50 женщин с избыточным весом и предложили им выпивать по 500 миллилитров (2 стакана) воды трижды в день: за полчаса до завтрака, обеда и ужина. Больше женщин не ограничивали ни в чем.

Через восемь недель оказалось, что у женщин уменьшился аппетит: чтобы насытиться, им хватало меньше пищи, чем раньше. То есть они потребляли меньше калорий и теряли лишние килограммы. В среднем потеря веса за 8 недель составила примерно 1,5 килограмма.

Правила безопасности

Тот факт, что вода действительно помогает похудеть или поддержать себя в форме, вовсе не означает, что ее нужно пить без меры. Ведь, если превысить норму потребления воды, то можно столкнуться с таким явлением, как интоксикация водой. К воде важно относиться как к лекарству: в малых дозах почти ничего не помогает, в больших – становится ядом. Поэтому придерживайтесь указанной золотой середины, и вы похудеете.

Теги: LifeStyle исследования Диеты Здоровье Здоровое питание
Источник: Lifehacker
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