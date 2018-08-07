Ученые вырастили жизнеспособные искусственные легкие

Ученым впервые удалось вырастить в лаборатории искусственные легкие, которые затем были имплантированы свиньям.

Об этом сообщает Science News.

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После имплантации легких животные прожили несколько недель без каких-либо медицинских осложнений. Ранее искусственные легкие, которые пересаживали грызунам, отказывали в течение нескольких часов до того, как успевали развиться кровеносные сосуды.

Новые легкие выращены из клеток реципиента, благодаря чему снижается риск отторжения. Если эффективность такого способа будет показана для людей, в дальнейшем это позволит решить проблему с донорским материалом на пересадку легких, и соответственно, решит вопрос очередей.

В ходе эксперимента ученые с помощью смеси детергентов и сахара отделили клетки от легких свиней-доноров, в результате чего получился 3D-каркас из межклеточных белков. В нем ученые стали выращивать культуру клеток, выделенных у животных-реципиентов. Легкие росли в течение 30 дней в резервуаре биореактора, наполненного питательными растворами.

Готовые органы пересадили четырем свиньям вместо левого легкого. Свиньи прожили соответственно 10 часов, 14 дней, месяц и два месяца, после чего они были убиты. Исследователи провели вскрытие животных для того, чтобы оценить, насколько хорошо прижились органы. В течение всего опыта свиньи не получали иммунодепрессанты, но ученые не обнаружили признаков отторжения пересаженного органа ни в одном из случаев,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что свинья, которая прожила дольше всех, не испытывала никаких проблем с дыханием, а в ее легких поселились бактерии, характерные для легких этих животных.