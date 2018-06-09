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Удаление одного органа может вызвать рак простаты, – ученые

286 Читати новину українською
Удаление одного органа может вызвать рак простаты
Удаление одного органа может вызвать рак простаты / sokhop.com

Ученые установили, что удаление аппендикса может быть связано с раком простаты, который может возникнуть через много лет.

Такой вывод сделали ученые из Университета Эребру в Швеции, пишет Daily Mail.

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Ученые установили, если аппендикс появился в возрасте до 20 лет, у этих людей в дальнейшем чаще выявлялся рак предстательной железы по сравнению с теми, кто не болел аппендицитом в тот период.

Вероятность возникновения онкологического недуга была связана с тем обстоятельством, "вырезали" мужчине в юности аппендицит или нет.

Мужчины, которые имели аппендицит в юношеском возрасте, впоследствии на 70% чаще страдали от рака простаты.

По словам ученых, аппендицит влиял на смертность пациентов, которые болеют раком простаты. Мужчины с удаленным аппендиксом в случае заболевания умирали почти в 9 раз чаще.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровая жизнь Здоровье исследования Онкозаболевания Лечение
Источник: 24 Канал
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