"Тут полдома разнесло": в сети публикуют последствия атаки дроном по Санкт-Петербургу

Ночью 2 марта Санкт-Петербург внезапно атаковал неизвестный беспилотник. В сети публикуют последствия "успешной" работы российской ПВО.

Вероятной целью атаки СМИ называли местную нефтебазу “Ручьи”, которая расположена возле поврежденного дома. Однако российские средства борьбы снова отработать не так, как было нужно.

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Атака на Петербург

Ночью 2 марта неизвестный беспилотник атаковал Санкт-Петербург. Российские СМИ писали, что "знаменитая пе-пе-о" работает по нему. Впоследствии очевидцы начали сообщать, что рядом с одним из домов якобы упали обломки БпЛА.

Известно, что обломки упали на жилой дом в Красногвардейском районе города. Отмечается, что балконы в доме разрушены, повреждения видны на всех этажах – около 100 жителей временно эвакуировали.

Здесь половину дома разнесло, пацаны. БпЛА упал,

– делится очевидец.

Последствия атаки на Санкт-Петербург: смотрите видео

Далее этот же россиянин рассказал, что он стоял в соседнем доме и и видел непосредственно попадание в объект. По его словам, там "все повыбивало".

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По словам местных властей, пострадавших нет. Через некоторое время после первого удара российские пропагандисты начали писать об угрозе повторного удара – которого так и не произошло.

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