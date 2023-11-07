При ударе по 128 бригаде погиб молодой майор со Львовщины Виталий Коцовский

На Львовщине назвала имя молодого офицера, погибшего в результате удара России по 128 бригаде нав Запорожье. Погибшим оказался майор из Ходорова Виталий Коцовский.

Бойцу, погибшему вследствие удара россиян по поселку Заречное, было всего 25 лет. Коцовский был заместителем командира горно-штурмового батальона по артиллерии.

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Коцовский был заместителем командира батальона по артиллерии

Встреча погибшего защитника в Ходорове состоится 8 ноября на Аллее Герои Небесной Сотни. Заупокойное богослужение состоится 9 ноября.

После окончания школы в Ходорове Виталий Коцовский продолжил обучение в Национальной академии сухопутных войск им. Петра Сагайдачного

В 2019 году он подписал контракт со 128 горно-штурмовой бригадой Закарпатья. Еще до начала полномасштабного вторжения России воин был направлен на обучение в Национальный университет обороны Украины Ивана Черняховского в Киеве.

За время прохождения службы награжден орденом имени Б.Хмельницкого ІІІ степени, поощрительным отличием – медаль, как лейтенант, "За особую службу" ІІІ степени, отличием командующего объединенных сил "Казацкий крест" ІІ степени, "Почетным отличием батальона".

У погибшего воина остались отец, мать и два брата, участники АТО.

Что известно о погибших воинах

В 128 бригаде 6 ноября сообщили, что в результате удара России ракетой "Искандер" погибли 19 бойцов. Известно, что при ударе погиб Дмитрий "Таксист" Милютин. Его называют одним из лучших артиллеристов.

Также в результате атаки России погиб ужгородец Сергей Кузнев, бывший ветераном АТО. Еще одной жертвой удара оккупантов стал бывший руководитель Хмельницкого областного РТЦК Владимир Возный.

6 ноября в Черновцах простились с заместителем командира 128-й бригады Андреем Тарасенко. Он тоже погиб в результате российского удара.

Удар по 128 бригаде: что известно