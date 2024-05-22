Россияне цинично ударили по центру Чугуева: есть пострадавшая
Источник:Олег Синегубов
Оккупанты продолжают терроризировать Харьковщину. Утром враг атаковал Чугуев.
Россияне нанесли удар по центральной части Чугуева. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
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Удар по Чугуеву
По словам чиновника, поступила информация о пострадавшей в результате обстрела женщине. Кроме того, известно, что повреждение получило здание детского сада. Пока, уточнил чиновник, продолжается осмотр места прилета.
Впоследствии Синегубов добавил, что пострадала – 21-летняя женщина.
Напомним, что в нескольких областях Украины, в частности в Харьковской области, в 8:11 объявляли воздушную тревогу, связанную с угрозой ударов баллистикой. Вероятно, именно баллистической ракетой был нанесен удар по Чугуеву.
Ночью противник обстрелял поселок Дружелюбовка. В результате обстрела горел дом. Повреждены хозяйственные постройки.
В последнее время обстрелы населенных пунктов Харьковской области усилились, особенно на фоне наступления россиян на севере региона.
Так, вчера, 21 мая, оккупанты сбросили авиабомбы на Золочев. Разрушениям подверглись дошкольное учебное заведение и рынок. К счастью, обошлось без пострадавших.
Трагедией завершился обстрел поселка Черкасская Лозовая 19 мая. Тогда враг нанес двойной удар "Искандерами" по базе отдыха, где находились люди с детьми. В результате атаки погибли семь человек, почти 30 пострадали.
В тот же день враг ударил по Купянскому району, унеся жизни 5 человек и ранив по меньшей мере 9 человек.
Тогда же оккупанты нанесли удар по детской железной дороге. К счастью, из-за этой атаки жертв не было.
Еще раньше, 16 мая, враг атаковал поселок Волчанской общины кассетными боеприпасами. По меньшей мере, 6 человек пострадали. Все имеют взрывчатые ранения разной степени. Среди раненых – двое медиков, двое водителей, гражданский мужчина и начальник Волчанской городской военной администрации.