Удар по дому в Белгороде нанесли российским боеприпасом, – расследователи CIT

Команда расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) считает, что по Белгороду ударили российским боеприпасом. Об этом свидетельствует направление удара. А значит, Украина здесь ни при чем.

Похожее мнение высказывали и украинские эксперты. Они проанализировали кадры разрушений и заметили: российская пропаганда показала только ту часть дома, которая "с украинской стороны". А наибольшие разрушения были как раз с противоположной стороны – с российского тыла.

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Что указывает на происхождение боеприпаса

Изучив и проанализировав визуальные материалы, мы пришли к выводу, что с большой вероятностью прилет по дому произошел с северо-востока, и склоняемся к тому, что это была зенитная управляемая ракета от российского комплекса ПВО или внештатный сход фугасной авиабомбы (ФАБ) с универсального модуля планирования и коррекции (УМПК). Версия о том, что ракета от украинской "Точки-У" могла так изменить свою траекторию под действием ракеты ПВО, чтобы ударить с этой стороны дома, кажется нам маловероятной,

– рассказал соучредитель CIT Руслан Левиев.

О "Точке-У" говорится в официальной версии российского минобороны. Но Левиев уверен: она не выдерживает критики, оружие было именно российским.

Минобороны ничего не говорит о направлении удара, а это важно. Расследователь отмечает, что дом длинный, несколько подъездов выходят на внешнюю сторону, а несколько – на внутреннюю. Прилетело именно по внешней части, об этом свидетельствуют выбитые окна. То есть с той стороны, где российский тыл.

Вероятно, в дом попала зенитная управляемая ракета, например, от комплекса С-300. Этого может быть достаточно, чтобы обрушился подъезд, а масштабы обрушения могли скрыть разлет обломков.

Еще одна правдоподобная версия – очередное внештатное схождение ФАБ-250 или ФАБ-500. Россияне регулярно теряют их, от чего страдает российское приграничье. К тому же, как заметил эксперт, незадолго до взрыва сообщалось о пуске авиабомб по Харьковской области.

Сколько людей погибло в Белгороде

Известно о 15 жертвах. Россияне были вынуждены приостанавливать поисковую операцию, потому что в области объявляли тревогу, а часть подъезда обрушилась прямо на спасателей. Что ж, зло возвращается бумерангом.

Оккупанты постоянно обстреливают свою территорию

В Воздушных силах объяснили, с чем может быть связано такое "недержание". В последнее время участились сообщения о таких случаях: то самолет не донесет бомбу до Волчанска на Харьковщине, то то закроют целую деревню, потому что потеряли там боеприпас.