Удар по гостинице в Черкассах: в сети показали видео момента атаки

Во время массированной ракетной атаки по Украине обломки вражеских ракет попали по гостинице в центре Черкасс. Россияне ранили более 10 человек.

Видео момента атаки опубликовали журналисты телеканала "КИЕВ24 Телеканал Киев". Там видна часть взрывной волны в результате попадание в помещение обломков вражеских ракет, пишет 24 Канал.

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Россияне ударили по гостинице в Черкассах

Глава Черкасской областной военной администрации сообщил на рассвете, что российские захватчики атаковали областной центр на рассвете 21 сентября.

В результате работы ПВО имеем падение обломков в центральной части города. В частности, пострадал объект социальной инфраструктуры,

– рассказал Игорь Табурец.

Момент падения обломков в Черкассах: смотрите видео

По состоянию на 11:23 чиновник рассказал, что оккупанты ранили в городе 10 человек, из них 6 – в больнице. Оперативные группы продолжали работать на месте. По предварительным данным, в отеле могло быть 23 человека.

Последствия атаки россиян по Черкассам / Фото с телеграмму Игоря Табурца

Россия массированно атаковала Украину: коротко