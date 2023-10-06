"Виновные должны ответить": МИД Австрии вызвали посла России из-за удара по Грозе
Источник:МИД Австрии
Россия 5 октября нанесла ракетный удар по селу Гроза Харьковской области. Министерство иностранных дел Австрии вызвало посла страны-агрессора из-за этой атаки.
В МИД Австрии вызвали российского посла в связи с ракетным ударом по кафе в селе Гроза Харьковской области. В результате российской атаки погибли 52 человека.
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Это военное преступление
В министерстве Австрии отметили, что этот удар является военным преступлением.
Виновные должны быть привлечены к ответственности,
– заявили в ведомстве.
Накануне там также призвали к справедливому наказанию за атаку, которая является нарушением норм Международного гуманитарного права. Также в МИД Австрии назвали этот обстрел "ужасным" и напомнили, что он унес жизни десятков человек.
Удар по Грозе: последние новости
- Россия 5 октября ударила ракетой типа "Искандер" по магазину и кафе в селе Гроза, что в Харьковской области. Там как раз проходил поминальный обед, поэтому атака унесла жизни многих людей. В частности, погибла семья военного, которого и поминали.
- Служба безопасности Украины ищет того, кто привел этот удар. О том, что кто-то корректировал огонь свидетельствует точность удара, ведь ракета прилетела в небольшое здание.
- Россияне, вероятно, думали, что на поминках будет много собратьев погибшего, однако мотивы врага точно неизвестны, отметили в прокуратуре Харьковской области.
- Уже начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством. Харьковская областная прокуратура пообещала, что российское зло будет наказано.