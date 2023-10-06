"Виновные должны ответить": МИД Австрии вызвали посла России из-за удара по Грозе

Россия 5 октября нанесла ракетный удар по селу Гроза Харьковской области. Министерство иностранных дел Австрии вызвало посла страны-агрессора из-за этой атаки.

В МИД Австрии вызвали российского посла в связи с ракетным ударом по кафе в селе Гроза Харьковской области. В результате российской атаки погибли 52 человека.

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Это военное преступление

В министерстве Австрии отметили, что этот удар является военным преступлением.

Виновные должны быть привлечены к ответственности,

– заявили в ведомстве.

Накануне там также призвали к справедливому наказанию за атаку, которая является нарушением норм Международного гуманитарного права. Также в МИД Австрии назвали этот обстрел "ужасным" и напомнили, что он унес жизни десятков человек.

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