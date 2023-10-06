"Думали, что там наши военные": в прокуратуре Харьковщины допустили, почему ударили по Грозе

Россия 5 октября обстреляла село Гроза в Харьковской области. Вероятно, оккупанты пытались попасть по украинским военным.

Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко сказал, что россияне могли ударить по Грозе потому что думали, что там будут наши военные. Однако оккупанты ошиблись.

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На поминках были только гражданские

Также представитель заявил, что для атаки российская армия использовала дорогостоящую и точную ракету. В то же время Чубенко подчеркнул, что мотивы удара точно неизвестны.

Возможно действительно было наведение кем-то из местных. Поскольку россияне считали, что будут военные на этих похоронах и поминках погибшего военного. Но там были только гражданские. В основном – женщины,

– отметил представитель Харьковской прокуратуры.

Число жертв от удара по кафе и магазину в Харьковской области выросла уже к 52.

Удар по Грозе: что известно