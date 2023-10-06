"Думали, что там наши военные": в прокуратуре Харьковщины допустили, почему ударили по Грозе
Источник:"Радио Свобода"
Россия 5 октября обстреляла село Гроза в Харьковской области. Вероятно, оккупанты пытались попасть по украинским военным.
Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко сказал, что россияне могли ударить по Грозе потому что думали, что там будут наши военные. Однако оккупанты ошиблись.
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На поминках были только гражданские
Также представитель заявил, что для атаки российская армия использовала дорогостоящую и точную ракету. В то же время Чубенко подчеркнул, что мотивы удара точно неизвестны.
Возможно действительно было наведение кем-то из местных. Поскольку россияне считали, что будут военные на этих похоронах и поминках погибшего военного. Но там были только гражданские. В основном – женщины,
– отметил представитель Харьковской прокуратуры.
Число жертв от удара по кафе и магазину в Харьковской области выросла уже к 52.
Удар по Грозе: что известно
- В четверг 5 октября около 13:15 Россия ударила по кафе-магазину в селе Гроза Купянского района Харьковской области. В момент удара в кафе проходили поминки военного. Семья мужчины также погибла во время атаки.
- Из-за трагедии в селе Гроза на Харьковщине три дня будет траур – с 6 по 8 октября. Министр внутренних дел Игорь Клименко сказал, что СБУ отрабатывает версию, которую мог быть наводчик. Кафе и магазин в деревне очень маленькие, а удар был очень точным – вероятно, его кто-то корректировал.
- Уже начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством. Харьковская областная прокуратура пообещала, что российское зло будет наказано.