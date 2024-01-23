Ракетный удар по Харькову: одному из пострадавших будут ампутировать ногу
Источник:Наталья Клименко
Российская армия утром 23 января цинично ударила ракетами по Харькову, в результате чего погибли и пострадали люди. Одному из травмированных харьковчан из-за больших травм будут делать сложную процедуру.
В частности, парню будут ампутировать ногу. Сейчас харьковчанином Константином заботятся медицинские работники.
К теме Удары корректировали по жилым домам: цинические детали атаки России по Харькову
Парню Константину после атаки России будут ампутировать ногу
Инженер-протезист из Регионального центра индивидуального протезирования "Биоскульптор" Наталья Клименко рассказала, что после утреннего обстрела российскими террористами дома Константин получил тяжелую травму.
К сожалению, ему ампутируют ногу. Его девушку Екатерину нашли мертвой под завалами,
– написала Наталья.
В конце концов, женщина попросила у неравнодушных граждан помощи парню, которому должны ампутировать ногу.
Обратите внимание! Помочь Константину из Харькова можно прислав средства по реквизитам родителей девушки парня:
- 4149 6293 5684 9018 – Холявко Мария;
- 5168 7451 3314 7238 – Сергей Хорощак.
В комментариях Наталья подчеркнула, что ракетный удар стал настоящим горем для всех харьковчан. По ее словам, боль и ненависть разрывают так, что хочется орать.
Россияне обстреляли Харьков ракетами
- Россия ночью и утром 23 января обстреляла Харьков. В последнюю атаку под прицелом россиян оказались жилые дома в городе.
- В результате атаки была существенно повреждена многоэтажка, частные и многоквартирные дома. В настоящее время известно о 62 пострадавших и 8 погибших в городе.
- По предварительным данным, оккупанты атаковали Харьков ракетами типа Х-22. В настоящее время в городе продолжается поисково-спасательная операция, поэтому количество погибших и пострадавших еще может увеличиться.
- Кроме того, на месте попадания обнаружили мужа Константина, извлеченный из-под завалов дома. Тогда его невеста Екатерина была под обломками дома, разрушенного российской ракетой.