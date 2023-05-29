В Киеве дети с криками бежали в укрытие во время атаки: трогательное видео
Россия выпустила несколько ракет на Киев днем 29 мая. К счастью, наши силы ПВО уничтожили все вражеские цели.
В сети обнародовали видео, как в столице школьники с криками убегали от взрывов. Об этом информирует 24 Канал.
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В Киеве дети с криками бежали в укрытие во время атаки
На опубликованных кадрах можно увидеть, как дети кричат, когда бегут в бомбоубежище. В этот момент в столице прогремели мощные взрывы и школьники испугались.
Кстати, в Офисе Президента Украины уже отреагировали на видео. Андрей Ермак заявил, что за это также будет ответственность для каждого врага.
Дети с криками бегут в укрытие: смотрите видеоВажно! Второй раз за сутки противник совершил ракетный удар по территории Украины. Около 11:30 29 мая враг атаковал Киевщину баллистическими и крылатыми ракетами наземного базирования из ОТРК "Искандер". Выпущено 11 ракет: "Искандер-М" и "Искандер-К" с северного направления. Силами и средствами противовоздушной обороны все цели уничтожены.
Интересно, что днем оккупанты попытались обстрелять Киев баллистикой. Однако это не помешало молодой паре отпраздновать свадьбу, но молодоженам пришлось это делать в бомбоубежище.
Сразу после церемонии пара спустилась в бомбоубежище, потому что в столице была объявлена воздушная тревога, а впоследствии раздались взрывы. К счастью, никто из гостей и молодоженов не пострадал.
Свадьба фактически проходила в прямом эфире. Церемонию провела Катя Красникова из шоу "Женитьба вслепую". Она успела все сделать до ракетной атаки захватчиков.
Дневная атака на Киев 29 мая: что известно
- Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что российские ракеты летели по баллистической траектории. Оккупанты могли атаковать Киев "Искандером". Сообщается, что террористы атаковали с севера.
- В КГВА сообщили, что всего через 6 часов после ночной атаки Россия снова нанесла ракетный удар по Киеву.
- Зафиксировано падение обломков в разных районах города. В Оболонском районе 3 случая, по одному в Деснянском и Днепровском.
- Кроме того, обломки упали в Подольском районе столицы, добавили в КГВА. Произошло возгорание на крыше двухэтажного здания, пожар был локализован. Медики госпитализировали одного раненого.
- В одном из районов Киевщины в результате атаки оккупантов поврежден хозяйственный дом. Из-за этого вспыхнул огонь. Потерпевших нет. На месте работает полиция и экстренные службы.