В Киеве дети с криками бежали в укрытие во время атаки: трогательное видео

Россия выпустила несколько ракет на Киев днем 29 мая. К счастью, наши силы ПВО уничтожили все вражеские цели.

В сети обнародовали видео, как в столице школьники с криками убегали от взрывов. Об этом информирует 24 Канал.

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В Киеве дети с криками бежали в укрытие во время атаки

На опубликованных кадрах можно увидеть, как дети кричат, когда бегут в бомбоубежище. В этот момент в столице прогремели мощные взрывы и школьники испугались.

Кстати, в Офисе Президента Украины уже отреагировали на видео. Андрей Ермак заявил, что за это также будет ответственность для каждого врага.

Дети с криками бегут в укрытие: смотрите видео

Второй раз за сутки противник совершил ракетный удар по территории Украины. Около 11:30 29 мая враг атаковал Киевщину баллистическими и крылатыми ракетами наземного базирования из ОТРК "Искандер". Выпущено 11 ракет: "Искандер-М" и "Искандер-К" с северного направления. Силами и средствами противовоздушной обороны все цели уничтожены.

Интересно, что днем ​​оккупанты попытались обстрелять Киев баллистикой. Однако это не помешало молодой паре отпраздновать свадьбу, но молодоженам пришлось это делать в бомбоубежище.

Сразу после церемонии пара спустилась в бомбоубежище, потому что в столице была объявлена воздушная тревога, а впоследствии раздались взрывы. К счастью, никто из гостей и молодоженов не пострадал.

Свадьба фактически проходила в прямом эфире. Церемонию провела Катя Красникова из шоу "Женитьба вслепую". Она успела все сделать до ракетной атаки захватчиков.

Дневная атака на Киев 29 мая: что известно