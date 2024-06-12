Удар по командному пункту в приграничье России: Черник оценил операцию ВСУ

Украинским защитникам 9 июня удалось уничтожить здание штаба вооруженных сил России в Белгородской области. Вероятнее всего, ВСУ ударили ракетой Storm Shadow. Если это авиационный удар, то эта же ракета интегрирована в Су-24.

Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Петр Черник. Он отметил, что необходимо и дальше разворачивать такие операции.

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Здание серьезно повреждено

Петр Черник отметил, что украинским военным нужно продолжать такие атаки. Для этого есть возможности. Удар по зданию штаба оккупантов в Белгородской области, вероятнее всего, осуществлялся ракетой Storm Shadow.

Вероятнее всего, Storm Shadow. Если это авиационный удар, Storm Shadow интегрирован в Су-24. Наиболее дальнобойная версия – до 500 километров. Штатные версии – примерно 250 километров. Видно, что очень серьезно здание повреждено. Фугасный снаряд – до полутонны. Как минимум, две ракеты сработали. В этом нет ни малейшего сомнения,

– считает он.

По словам военного эксперта, Украина уже давно договорилась о масштабировании таких действий с рядом западных союзников. Но Украина не имеет так много ракет Storm Shadow. Ни Франция, ни Великобритания пока не поставили эти ракеты на такой промышленный конвейер, чтобы ВСУ имели их много. Однако со временем ситуация может измениться.

ВСУ могли поразить командный пункт врага на Белгородщине

Российские СМИ и телеграмм-каналы сообщают, что украинские военные уничтожили здание штаба вооруженных сил России в Белгородской области. Удар уничтожил координационный штаб группировки Север вооруженных сил России, который выполнял операцию штурма Волчанска.

Удар был нанесен 9 июня, фото и доказательства последствий атаки – появились в сети только теперь. Отмечают, что базу, которая принадлежит Белгородскому государственному университету, использовали как военный объект.

В момент атаки на базе находились по меньшей мере 15 военнослужащих. Отмечалось, что двух из них сразу же спасли. Сейчас сообщают о по меньшей мере трех погибших российских военнослужащих. Их тела деблокировали из-под завалов.

Украинский журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что сейчас 8 офицеров российской армии считаются пропавшими без вести. Он также предположил, это и есть тот первый удар с самолета западным вооружением по территории России, о котором писало издание Sky News.