Путин замажет дыры содержимым своего чемодана, – соцсети высмеяли вид "Аскольда" после "хлопка"

Соцсетями ходят фото очень поврежденного российского корвета "Аскольд" во временно оккупированном Крыму. После увиденного люди в интернете начали смеяться над кремлевской пропагандой.

ВСУ ударили ракетами по судостроительному заводу "Залив" во временно оккупированной Керчи. Там стоял вражеский корабль проекта Каракурт "Аскольд", получивший серьезные повреждения.

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Как отреагировали блогеры

Украинский блогер и журналист Денис Казанский поделился видео с моментом удара по вражеской цели и прокомментировал кадры.

Драматические кадры. Российский корабль "Аскольд" в Керчи сбивает украинские ракеты,

– написал он.

Корабль "Аскольд" после "хлопка" в Керчи: видео из соцсетей



Блогер и активист Сергей Стерненко тоже отреагировал на поражение "Аскольда". Он выложил фотографию с последствиями атаки.

Говорят, это МРК "Аскольд". Красивый, целёхонький,

– пошутил волонтер.



Последствия ракетного удара / Фото из соцсетей

Как отреагировали другие пользователи

Люди в интернете высмеяли то, как оккупанты после атаки делали вид, будто все "идет по плану". Пользователи шутили, что вражеский корабль на самом деле цел, ведь россияне кичились своей ПВО и говорили о якобы сбитии всех ракет.

"Не бит, не крашен, пробег 0 километров", – посмеялся пользователь.

"Окно заменить и можно плавать", – иронически заметил другой пользователь.

Некоторые люди предположили, что возможно "Аскольд", сбивающий собой ракеты, и является новой российской ПВО. Кроме этого популярной стала шутка о том, что в Керчи появилась своя Аскольдова могила.

Также пользователи придумали новый статус для российского корабля – отрицательно отремонтированный. Один из пользователей пошутил, что Владимир Путин может залепить повреждения содержимым своего чемодана, о котором ходит немало слухов, и тогда этот корвет будет как новый.

Что этому предшествовало