Когда Крымский мост станет объектом атак ВСУ: Арестович объяснил, от чего это зависит

Крымский мост может стать объектом удара украинских военных, как только появится для этого техническая возможность. Это вполне понятная цель, ведь по мосту происходит снабжение армии агрессора.

Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Он отметил целей для ВСУ на территории Украины хватает, а часть Крымского моста проходит по территории Украины.

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Пока технической возможности для удара нет

Там вообще не о чем дискутировать. У нас нет технической возможности. Как только появится такая возможность – сразу станет объектом для атаки,

– объяснил Арестович.

Из-за того, что мост построен в законных территориальных водах Украины, подчеркнул Арестович, с ним "могут произойти всевозможные неприятности". Ведь это, прежде всего, незаконное сооружение. Советник главы ОП провел аналогию с так называемыми "вышками бойко", которые уже попали под удар ВСУ, и отметил, что мост может ожидать похожая судьба.

Ранее о возможной атаке на мост сказали в ГУР

Ранее вероятность того, что Крымский мост может быть целью атаки украинских военных, подтвердили в Главном управлении разведки Минобороны. Представитель ГУР Вадим Скибицкий подчеркнул: Крым – территория Украины, которая находится под временной российской оккупацией.

Сейчас государство-агрессор превратило полуостров в военный хаб, через который перебрасывает личный состав и технику в южные регионы Украины.

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По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, количество ПВО для защиты Крымского моста "зашкаливает".

Как рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров, именно с территории полуострова в сторону Мелитополя недавно отправилась большая колонна российской техники.

Подтверждают эту информацию в оперативном командовании "Юг". Там говорят, что Россия хочет подтягивать из Крыма дополнительные резервы.

В начале июля появлялась информация, что оккупанты хотят провести на полуострове мобилизацию.

Смотрите в видео – объяснение Арестовича касательно Крымского моста: