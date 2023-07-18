Как ответит Путин на удар по Крымскому мосту: военный эксперт сказал, чего ждать

На Крымском мосту ночью произошел "хлопок". Из-за него мост получил серьезные повреждения и требует существенного восстановления. Владимир Путин уже отреагировал на это событие угрозами дать жесткий ответ.

Военный эксперт Юрий Федоров отметил, что ничего особенно нового Путин придумать не может, чтобы "отомстить" за разрушенный Крымский мост. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Имеют 10 – 20 "Калибров"

Все военные инструменты, которые россияне имеют, кроме ядерного оружия, они уже использовали.

Ответ Путина будет связан с увеличением масштабов применения ракетных ударов по военным объектам на территории Украины, а также по населенным пунктам. Россияне продолжат наносить ракетные, авиационные удары, а также использовать дроны. Однако в этом ничего особенного нет,

– подчеркнул военный эксперт.

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Даже без этих зловещих распоряжений Путина оккупанты били по территории Украины практически всем оружием, которое у них было. Ничего принципиально нового российский диктатор придумать не может, потому что этого у него нет.

"Если у россиян есть 10 или 20 ракет "Калибр", они их выпустят по Украине. Но взять откуда-то 100 таких ракет, у них нет возможности. И их производственные мощности для изготовления такого количества "Калибров" не приспособлены", – подчеркнул Юрий Федоров.

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