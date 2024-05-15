Оккупанты ударили по Николаеву: известно о 3 пострадавших в результате обстрела
15 мая 2024, 13:06Читати новину українською
Источник:Виталий Ким
Утром 15 мая российские войска ударили по Николаеву. В результате обстрела есть пострадавшие.
Известно о трех людях, которые пострадали от российской атаки. Их состояние средней тяжести.
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Что известно о пострадавших в Николаеве
Утром в 11:36 городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в городе прогремел взрыв. Через десять минут глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что по городу есть два попадания.
Впоследствии Ким сообщил, что в результате вражеского огня в городе есть пострадавшие.
В результате обстрела пока известно о трех пострадавших. Состояние средней тяжести у всех,
– рассказал руководитель ОВА.
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- 14 мая российские войска ударили по Харькову КАБами. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в сети опубликовал фотографию многоэтажки, которая оказалась под вражеским ударом.
- Чуть раньше, 12 мая, оккупанты ударили по пригороду Харькова. Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что в пригороде есть два попадания.
- 9 мая враг нанес еще один циничный удар. Оккупационные войска ударили по школьному стадиону в центре города. В результате пострадали семь человек, среди них четверо детей.