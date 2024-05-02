Пожарище и руины: в сети показали, как выглядят склады почты после ночной атаки

Вечером 1 мая оккупанты ударили баллистическими ракетами по Одессе. В результате циничных действий врага было разрушено сортировочное депо и отделение "Новой почты".

После атаки вспыхнул масштабный пожар, который охватил около 6 тысяч квадратных метров. Ликвидация пожара осложнялась и тем, что ночью снова объявляли тревогу и спасателям пришлось останавливать работу. Сейчас пожар ликвидировали, и на месте складов остались только руины и пепелища, передает 24 Канал.

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Последствия атаки в Одессе

В сети опубликовали последствия ночной атаки. Так, на утренних снимках видно, что складские помещения почты полностью разрушены в результате пожара. Выгорели также и здания.

В результате атаки также пострадала и пожарная часть. Взрывной волной там выбило окна, а также повредило потолок. К счастью, спасатели не пострадали, ведь во время воздушной тревоги находились в безопасном месте.

Последствия удара по Одессе / Фото Общественное и "Мы – Украина"

В Офисе генпрокурора также опубликовали последствия вражеской атаки. Там отметили, что повреждено административное здание и складские помещения почты. Взрывной волной выбиты окна в близлежащих домах. Сейчас осмотр продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается.

Разрушения в Одессе / Фото Офиса генпрокурора

В Офисе генпрокурора сообщили, что уже начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны. Сейчас следователи фиксируют все последствия вражеской атаки.

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