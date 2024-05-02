Пожарище и руины: в сети показали, как выглядят склады почты после ночной атаки
Вечером 1 мая оккупанты ударили баллистическими ракетами по Одессе. В результате циничных действий врага было разрушено сортировочное депо и отделение "Новой почты".
После атаки вспыхнул масштабный пожар, который охватил около 6 тысяч квадратных метров. Ликвидация пожара осложнялась и тем, что ночью снова объявляли тревогу и спасателям пришлось останавливать работу. Сейчас пожар ликвидировали, и на месте складов остались только руины и пепелища, передает 24 Канал.
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Последствия атаки в Одессе
В сети опубликовали последствия ночной атаки. Так, на утренних снимках видно, что складские помещения почты полностью разрушены в результате пожара. Выгорели также и здания.
В результате атаки также пострадала и пожарная часть. Взрывной волной там выбило окна, а также повредило потолок. К счастью, спасатели не пострадали, ведь во время воздушной тревоги находились в безопасном месте.
Последствия удара по Одессе / Фото Общественное и "Мы – Украина"
В Офисе генпрокурора также опубликовали последствия вражеской атаки. Там отметили, что повреждено административное здание и складские помещения почты. Взрывной волной выбиты окна в близлежащих домах. Сейчас осмотр продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается.
Разрушения в Одессе / Фото Офиса генпрокурора
В Офисе генпрокурора сообщили, что уже начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны. Сейчас следователи фиксируют все последствия вражеской атаки.
Удар по Одессе 1 мая: главное
- Вечером 1 мая Россия нанесла баллистический удар по Одессе. Враг атаковал сортировочное депо и отделение "Новой почты". На месте попадания сразу вспыхнул масштабный пожар, который ликвидировали всю ночь.
- В результате вражеской атаки пострадали 14 человек. Одного человека госпитализировали – его состояние медики оценивают как средней тяжести. Другие пострадавшие получили помощь на месте и не нуждались в госпитализации.
- В "Новой почте" сообщили, что в результате атаки было уничтожено 904 отправления, стоимость которых достигает почти 3 миллионов гривен, а вес – 15,5 тонны. В компании заявили, что компенсируют все убытки и уже начали контактировать с отправителями и получателями посылок.
- В то же время российские пропагандисты цинично врут об ударе по Одессе. Оккупанты придумывают, что якобы на почте "хранились боеприпасы".